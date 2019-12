Repavimentação da Rua da Casa Branca obriga a alterações no trânsito

A Câmara Municipal do Funchal procederá, esta semana, à repavimentação da Rua da Casa Branca, na freguesia de São Martinho, depois de concluída a substituição da antiga rede de abastecimento de água potável em fibrocimento naquele arruamento, renovando condutas obsoletas e com mais de 50 anos, que representavam um grande foco de roturas, por um sistema eficaz de distribuição de água.

Com uma extensão de cerca de 1 quilómetro e um investimento global de 388 mil euros, foi assegurado a instalação de 3 novos hidrantes para a rede de incêndio e a optimização de 380 ligações domiciliárias, além de um novo tapete rodoviário. A Autarquia avançará com a repavimentação da Rua da Casa Branca, no troço compreendido entre a Rotunda da Rua Dr. Pita e a Rua João Paulo II, após o fim do período escolar, sendo necessário interromper a circulação neste troço, entre os dias 18 e 20 de Dezembro.

Durante esta intervenção, a circulação na Ladeira da Casa Branca, Travessa da Azinhaga da Casa Branca e Rua João Paulo II, no troço compreendido entre a Rua Fundação Zino e a Rua da Casa Branca, ficará interrompida, com exceção ao acesso para moradores, hotéis e obra.

Na realização dos trabalhos, a circulação de viaturas pesadas (+7,5 toneladas) será interdita na Rua João Paulo II, entre a Rua Velha da Ajuda e a Rua da Casa Branca, com a excepção de viaturas de transporte público e viaturas de acesso à obra. As viaturas pesadas que circulam no sentido ascendente da Rua do Bairro da Ajuda, ao chegar à Rua João Paulo II, serão obrigadas a virar à esquerda, em direcção à Rua Velha da Ajuda, no sentido este-oeste.

A Carreira 24 da Horários do Funchal irá, por sua vez, realizar o seguinte percurso: Subida - Largo da Paz, Travessa do Valente, Rua da Casa Branca, retomando a Rua João Paulo II. Descida - Rua João Paulo II, Rua da Fundação Zino, Nó do Lido, Estrada Monumental e Largo da Paz.

Devido aos constrangimentos previstos na Rua da Casa Branca e Rua João Paulo II, a Autarquia pede aos condutores que evitem circular nestes arruamentos, utilizando como percursos alternativos a Rua Dr. Pita e a Via Rápida 1, agradecendo a compreensão de todos e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local.