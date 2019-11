Rendimento monetário por adulto foi de 8500 euros na Madeira

De acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira, em 2018, a mediana (valor central de um conjunto de números ordenados de modo crescente) do rendimento monetário líquido anual por adulto equivalente fixou-se nos 8 500 euros (mais 174 euros que no ano anterior).

O rendimento por adulto equivalente é o resultado obtido pela divisão do rendimento de cada agregado pela sua dimensão em termos de “adultos equivalentes”, utilizando a escala de equivalência modificada da OCDE, no qual se atribui um peso de 1 ao primeiro adulto de um agregado; 0,5 aos restantes adultos e 0,3 a cada criança, dentro do agregado.

O rendimento monetário líquido corresponde aos rendimentos obtidos pelos agregados através de cada um dos seus membros, provenientes do trabalho (trabalho por conta de outrem e por conta própria), de propriedade e capital, de pensões (nacionais ou provenientes do estrangeiro), outras transferências sociais (apoio à família, à habitação, ao desemprego, doença e invalidez, educação e formação, inclusão social), e de outras transferências privadas, após dedução dos impostos devidos e das contribuições para regimes de proteção social.

A mediana nacional para esta variável foi de 10 023 euros.

Taxa de risco de pobreza na RAM em 2018 foi de 27,8%

A linha de pobreza nacional para 2018 foi calculada em 6 014 euros, sendo o limiar do rendimento abaixo do qual se considera que uma família se encontra em risco de pobreza. Este valor foi convencionado pela Comissão Europeia como sendo o correspondente a 60% da mediana do rendimento por adulto equivalente de cada país. No caso da Região, a aplicação desta definição implica que o limiar de pobreza regional se cifre nos 5 100 euros (4 996 euros no ano anterior). Os limiares de pobreza regionais reflectem o facto de não existir homogeneidade no país, mais concretamente as diferentes condições socioeconómicas, nomeadamente, os diferentes níveis de custo de vida.

A taxa de risco de pobreza (que corresponde à proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da linha de pobreza) calculada com a linha de pobreza nacional foi de 17,2% no país (-0,1 pontos percentuais face a 2017), sendo que na Madeira atinge os 27,8% (+0,3 p.p. que em 2017). Por regiões NUTS II, o valor mais baixo foi registado na A.M. Lisboa (13,3%) e o mais elevado na R.A. Açores (31,8%).