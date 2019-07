Remessas dos emigrantes portugueses não param de aumentar

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu, esta quarta-fera no Fórum Madeira Global, que “as remessas de portugueses no estrangeiro estão a aumentar”. Apesar da crise financeira dos últimos anos, de acordo com José Luís Carneiro que citou dados do Banco de Portugal, entre 2105 e 2018 “as remessas de portugueses do estrangeiro vêm a aumentar consecutivamente”. E atingiram, aliás, nos últimos anos o valor mais elevado: mais de 3 mil e 500 milhões de euros.