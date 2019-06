Remax Elite doou bens alimentares no valor de 2000 euros

O primeiro projecto de responsabilidade social do Grupo Remax Elite, com o Banco Alimentar da Madeira, concretizou-se hoje, no Porto Santo, de forma entusiasta e dinâmica, na sede da Conferência Vicentina local.

Com efeito, os bens alimentares doados pela Remax Elite, no valor de 2000 euros, equivalendo a três paletes com um total de 3000 unidades, foram rapidamente organizados em 50 cabazes, estando já disponíveis para distribuição às 50 famílias (120 pessoas) identificadas.

O presidente da conferência de S. Vicente de Paulo e a presidente do Banco Alimentar da Madeira receberam a equipa da Remax Elite, a quem expressaram, aos sócios Gil Freitas e Jaime Abreu, gratidão e reconhecimento pela iniciativa. O momento foi aproveitado para a divulgação da acção do Banco Alimentar da Madeira e dos Vicentinos no Porto Santo, e de projectos futuros, bem como da aposta da Remax Elite em projectos de natureza social