Reitoria da UMa acolhe conferência sobre a Igreja no séc. XXI

A Reitoria da Universidade da Madeira acolhe esta sexta-feira, 22 de Novembro, às 18 horas, a conferência ‘Violência, Verdade e Tradição: o que se pode esperar da Igreja no séc. XXI?’, a cargo de Francisco Mota, padre jesuíta e autor da obra ‘Da Catástrofe às Virtudes: a Crítica de Alasdair MacIntyre ao Liberalismo Emotivista.

A conferência está inserida na exposição dedicada aos 450 anos do Colégio dos Jesuítas do Funchal, aberta ao público desde o passado dia 18, do qual fazem parte diversas iniciativas paralelas.

Nesta iniciativa que celebra os 450 anos da chegada da Companhia de Jesus ao Funchal, Francisco Mota falará de três grandes temas que têm visto significativa evolução no seu entendimento ao longo das últimas décadas: O que pensa a Igreja hoje em dia sobre o tema da guerra, paz e violência? Como se pode educar nas virtudes - e em especial na relação com a verdade? E qual a melhor forma de pensar na tradição que recebemos à luz dos desafios do mundo moderno?

O evento que pretende ser uma oportunidade para reflectir e discutir sobre aquilo que se pode esperar da Igreja em pleno século XXI, é da responsabilidade do Museu de Arte Sacra do Funchal, da Associação Académica da Madeira e da Igreja de São João Evangelista. O acesso é livre, mas limitado à capacidade da sala do Pátio 1.

Francisco Mota

Padre jesuíta e autor da obra Da Catástrofe às Virtudes: a Crítica de Alasdair MacIntyre ao Liberalismo Emotivista, Francisco Mota nasceu em 1984 e a sua investigação tem-se centrado nos últimos anos em temas de teoria política e de teoria moral. Antes de regressar a Portugal, estudou e viveu em Boston, em Londres, em Maputo e em Oxford. Trabalha actualmente em Lisboa, na abertura de um novo centro cultural ligado à Revista Brotéria e é editor de Política do ‘Ponto SJ’.