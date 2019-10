Registo Internacional de Navios da Madeira no ‘top 15’ mundial

Bom dia. O Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) encontra-se no ‘top 15’ mundial. É este o tema que faz manchete na versão impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, onde explicamos que um estudo da OCDE elogia a prestação do MAR. Ao encontro desta matéria saiba ainda que há nove navios de cruzeiro com bandeira portuguesa e ‘Madeira’ no casco.

Já como grande mancha gráfica surge o cabeça-de-lista do PS-Madeira às Legislativas, Carlos Pereira, que não gostou de ver a República usar meios da Região para fazer descontos. “Estado não pode tratar de forma diferente o que é igual”, atira o socialista.

Noutro campo, as bananas baralham o Governo Regional. Tudo porque para que o novo centro possa processar 100 toneladas por dia, a produção de banana teria que duplicar.

‘Madeira ignorada em vários programas eleitorais’ e ‘Empresa condenada por despedir trabalhador alcoolizado’ são as restantes chamadas de primeira capa.

