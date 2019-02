Rajada de 118 km/h fustigou zona Oeste da Ilha da Madeira

O vento forte que tem fustigado esta quinta-feira algumas localidades da Madeira, em especial nas zonas altas e extremidades da ilha, já chegou a ‘soprar’ a 118 km/h. Este é o registo da rajada mais forte ocorrido de madrugada no Lombo da Terça/Achadas da Cruz, de acordo com o registo do anenómetro que equipa aquela estação automática da rede de observação do IPMA na Madeira. Acima dos 100 km/h previstos, foi também o vento instantaneo sentido no Chão do Arreiro (113 km/h).

No Aeroporto da Madeira, onde o vento já tem dados ‘dores de cabeça’ esta manhã, a rajada máxima subiu na última hora para os 75 km/h.

Recorde-se que há um aviso amarelo em vigor até as 15h para as costas norte e sul da ilha da Madeira estando previstas rajadas até 75km/h sendo até 100km/h nas regiões montanhosas cujo aviso prolonga-se até às 21h.