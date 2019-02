Rafael Macedo ‘convoca’ manifestação junto à Assembleia contra “negócios escuros na saúde na Madeira”

É a mais recente acção pública de Rafael Macedo, clínico de Medicina Nuclear do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM). O médico, que protagonizou, a par de Miguel Ferreira, denúncias públicas na recente reportagem de investigação da TVI sobre medicina nuclear (envolvendo o SESARAM e a sua ligação à Quadrantes), acaba de usar a sua página no Facebook para ‘convocar’ uma manifestação para esta sexta-feira à tarde, em frente à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

“Pela nossa saúde. Manifestação contra negócios escuros na saúde na Madeira. Sexta, 22, 18 horas, frente à Assembleia Regional. Conto convosco, por todos nós!”, pode ler-se na mensagem publicada no Facebook.

Num curto espaço de tempo, a mensagem já teve mais de meia centena de partilhas e vários comentários.

DIÁRIO tem noticiado o assunto desde 2015

Recorde-se que este é um assunto que mereceu, ao longo dos últimos anos, a atenção do DIÁRIO, tendo a primeira notícia de investigação sido publicada em Março de 2015. Ao longo destes anos, demos-lhe conta de como a Quadrantes funcionava sem a devida licença da DGS, como as entidades regionais foram coniventes com essa situação e do atraso do SESARAM em colocar a sua unidade em funcionamento, o que só veio a acontecer em 2017.

Ao longo dos anos, demonstrámos que o IASAÚDE atestou um licenciamento que não tinha competência para o fazer (por ser competência exclusiva da DGS); que havia transporte ilegal de radiofármacos; que o SESARAM pagava muito mais pela contratação de serviços, que poderia prestar internamente, e, entre muitos outros aspectos, que tem a sua unidade de medicina nuclear subutilizada. Por exemplo, o quarto terapêutico, um dos nove existentes no País, não é utilizado.

Aliás, a subutilização esteve na origem da decisão do OLAF – organismo anti-fraude da Comissão Europeia – em exigir a devolução de parte das verbas recebidas de fundos europeus, como lhe demos conta no final de 2018.

Secretário da Saúde mantém-se com a confiança de Albuquerque e o PSD-Madeira

Refira-se que, nos últimos dias, a demissão do Secretário da Saúde, Pedro Ramos, tem sido pedida, directa e indirectamente, por vários partidos políticos, havendo até uma petição ‘on-line’. Mas o secretário da Saúde mantém-se no cargo, tendo já merecido a confiança do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do PSD-Madeira.

Ontem, Pedro Ramos sentiu necessidade de dar uma conferência de imprensa, para contrariar a reportagem da TVI sobre a medicina nuclear do SESARAM e diz que irá para a justiça com este caso.

Há, entretanto, pedidos de comissões de inquérito e outras iniciativas em curso.