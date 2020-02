Quinta do Lorde vendida por 60 milhões de euros

Bom dia! A Quinta do Lorde deverá ser vendida por 60 milhões de euros.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que o empreendimento localizado no Caniçal, ao que tudo indica, será comprado por um investidor estrangeiro, colocando um ponto final à indefinição em que caiu o projecto desde a insolvência da empresa proprietária. Tudo para ler na página 3 do seu matutino.

Eis os restantes temas em destaque de primeira página na edição número 47.275:

Governo investe 470 mil euros no Carnaval

Montante é superior ao despendido no ano passado, mas o cortejo vai ter menos uma trupe. Secretário do Turismo apresenta hoje programa das festas, em Câmara de Lobos;

“Na Região havia um entendimento paroquial da liberdade de expressão”

Advogado de José Manuel Coelho afirma que o exercício do poder deixou de ser “tão ordinário” na Madeira, mas alerta que quem vai para a política tem de aceitar um escrutínio mais severo;

Arderam cinco quilómetros de fibra óptica na Ponta do Pargo e Novo director da APM escolhido de entre 60 candidatos são os restantes assuntos de relevo que compõem a capa do DIÁRIO.

Tudo isto e muito mais para ler nesta edição de quinta-feira. Boas leituras!