“Quem manda em democracia é o povo. Não é meia dúzia de iluminados nem grupinhos organizados”, assegurou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante a abertura do novo Centro de Dia do Estreito, criado com a requalificação do Centro Comunitário Vila Viva, inaugurado em 2008 pelo ex- presidente do Governo, Alberto João Jardim

Albuquerque aproveitou a cerimónia para enviar recados a quem tenta governar de fora para dentro, depois de elogiar a “muito bem organizada” Câmara Municipal de Câmara de Lobos e o seu presidente, destacando o “estilo de fazer política” de Pedro Coelho “que é o estilo do Governo”, afirmou.

Reiterou o compromisso de “cumprir integralmente” o que prometeu para o Estreito, assinalou a obra de requalificação da Escola Secundária e assegurou que o novo pavilhão gimnodesportivo “vai ser construído” e que parte do dinheiro “já está no orçamento “ para iniciar a obra este ano.

Prometeu ainda que concretizar a ligação da via rápida ao Jardim da Serra “até final do mandato”, obra a iniciar no próximo ano.

Pedro Coelho justificou o investimento camarário lembrando que “é uma das funções da Câmara Municipal cuidar” dos mais velhos.