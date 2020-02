‘Quem ama não agride!’ no Baltazar Dias a 6 de Março

O Movimento Democrático de Mulheres (MDM) - Madeira levará a cabo no próximo, dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, uma iniciativa intitulada ‘Quem ama não agride!’, que abordará a matéria da violência no namoro. Esta acção, aberta a toda a comunidade escolar e civil, decorrerá no Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 6 Março às 18h30

“No caso dos jovens há que os educar para a prevenção das violências pois, na maioria das vezes, estes não reconhecem as manifestações de violência no namoro, considerando-as mesmo ‘naturais’ no contexto relacional”, alerta a coordenadora regional do MDM - Madeira, Sílvia Vasconcelos.

Neste sentido, acredita ser necessário “empreender estratégias ao nível social (e sobretudo no contexto escolar) para que mais sensibilização e informação sobre os direitos e deveres numa relação de namoro seja facultada para a prevenção de conflitos e violências. Até porque – e para mais nas idades juvenis – ser-se vítima de uma pessoa que elegemos afectivamente, pode tornar-se numa experiência difícil de ultrapassar”, sublinha.

“Uma agressão, seja ela qual for, nunca é uma prova de amor! Quem ama não agride”, é o mote deste encontro.