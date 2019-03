Quantas mantas há na Madeira?, questiona a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Nos dias 6 e 7 de Abril, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) desafia os habitantes da Madeira a descobrirem o número de mantas existentes na Região, participando no XIV Censo de Mantas.

O Censo de Mantas pretende contribuir para avaliar o estado da população da maior ave de rapina diurna que nidifica no arquipélago: a manta, também conhecida por milhafre, que mede entre 1,10 e 1,30m da ponta de uma asa à ponta da outra. Durante um fim de semana, dezenas de voluntários percorrem as ilhas em busca desta espécie. Ao todo, nas 13 edições do Censo, 422 pessoas já percorreram 7639 km, avistando um total de 1046 mantas. Estes dados recolhidos pelos voluntários têm permitido aos especialistas aprofundar o conhecimento sobre diversos aspectos da biologia da espécie, tais como o comportamento e os habitats mais utilizados.

“Convidamos toda a gente a juntar-se a nós. Não é preciso saber de ciência, nem ser um especialista para participar no Censo de Mantas: basta conseguir identificar esta ave de rapina”, diz Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira.

Para participar, basta enviar um email para [email protected]