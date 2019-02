PTP exige ao Ministério Público que abra uma investigação à Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM

O PTP/Madeira, face à polémica que envolve a Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM, que foi tema de uma reportagem transmitida ontem à noite na TVI, vem “exigir à Secretaria Regional da Saúde que suspenda imediatamente todos os contratos de serviços estabelecidos com a empresa ‘Quadrantes’ que podem ser realizados nos equipamentos de medicina nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça”.

“Para o PTP é inaceitável que se contrate serviços a privados, quando o sector público está dotado dos equipamentos necessários para o efeito. Entendemos, que a actual direcção do SESARAM e o Secretário da Saúde devem vir à Assembleia Legislativa da Madeira, o mais rapidamente possível, para prestar esclarecimentos sobre a matéria e solicita ao Ministério Público que abra de imediato uma investigação à Unidade de Medicina Nuclear”, redigiu Raquel Coelho numa nota enviada à comunicação social.

“Por fim, criticamos a postura da Secretaria da Saúde, que ao invés de esclarecer ou desmentir as denúncias realizadas com factos e provas junto da opinião pública sobre a reportagem da TVI, venha ameaçar os intervenientes na reportagem da TVI de processos judiciais. O PTP, quer também saber se o processo judicial se irá estender aos doentes oncológicos que deram o seu testemunho no programa. Consideramos que este tipo de reacções do Governo Regional, é um regresso ao passado, às velhas práticas ‘Jardinistas’, em que se tenta impor a cultura do medo sobre as pessoas, para calar as vozes incómodas”, pode ler-se ainda.