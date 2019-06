PSD sai em defesa de Rui Marques que “muito beneficiou” a Ponta do Sol

O PSD/Madeira manifestou, esta tarde, através de comunicado, “a sua solidariedade com o Eng. Rui Marques, ex-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol”, numa altura em que a actual vereação, presidida por Célia Pessegueiro (PS), pretente remeter para o Ministério Público cerca de uma centena de processos de urbanismo que foram aprovados contra os pareceres técnicos.

Ora, o PSD rebate as críticas e elogia a acção do anterior presidente, de cuja acção diz que “muito beneficiou o desenvolvimento” do concelho.

A nota assinada pelo secretário-geral do PSD, José Prada, “repudia a atitude da actual presidente do Município, cujo mandato está a ser um completo fiasco pela falta de resposta às necessidades do concelho e dos próprios munícipes, atitude essa que apenas visa camuflar a sua total falta de acção, desde que tomou posse”.