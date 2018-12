PSD preocupado com atraso no subsídio de Natal aos funcionários da ‘Frente Mar’

Na sequência da reunião camarária desta quinta-feira, dia 6 de Dezembro, o PSD manifestou a sua preocupação relativamente a um alegado atraso do pagamento do subsídio de Natal aos funcionários da empresa municipal ‘Frente Mar’.

“Uma empresa tem algumas obrigações pecuniárias para com os seus funcionários. Se for uma empresa pública, como é o caso de uma empresa municipal, autárquica, ainda mais porque é um exemplo. E mais do que os deveres legais, há questões de prática comum, de bom senso e da própria expectativa dos seus funcionários. Portanto, nós demonstramos muita preocupação porque houve um atraso no pagamento do subsídio de Natal aos funcionários da empresa ‘Frente Mar’, declarou Jorge Vale Fernandes.

Perante esta situação o deputado do PSD na Câmara Municipal do Funchal questionou o presidente da Câmara sobre qual a razão deste atraso, “até porque este ano a própria empresa ‘Frente Mar’ viu os seus valores anuais reforçados anuais reforçados em cerca de 500 mil euros”. Ao que o executivo terá respondido que se tratava puramente de uma “opção de gestão” e que o subsídio de Natal seria pago “mais tarde”, tendo sido regularizado no início desta semana.