PSD preferia que CMF renovasse carros do lixo em vez de criar associação

Os vereadores do PSD abstiveram-se, esta manhã, na votação da proposta do executivo da Câmara Municipal do Funchal para criação e adesão a uma nova associação nacional na área da limpeza urbana, visto que consideram mais prioritário que a autarquia se empenhasse na renovação da frota de carros do lixo que “está completamente caduca”.

“A frota automóvel do Departamento do Ambiente está completamente caduca. Em 2017 foi anunciado um plano de renovação da frota, que não passou da compra de seis viaturas eléctricas que, neste momento, estão avariadas. A Câmara tem uma oficina que não repara os camiões de recolha do lixo. O Departamento está neste momento a recorrer a empresas externas para poder transportar os resíduos para a Estação da Meia Serra”, declarou o vereador social-democrata Elias Homem de Gouveia, no final da reunião camarária.

O porta-voz do PSD entende que é “prematuro votar favoravelmente” a uma proposta de adesão a uma associação que é “apenas um chavão”. Comparou esta iniciativa a outras que não mostram resultados. Lembrou, por exemplo, que a CMF já anunciou que o Funchal era ‘Cidade Amiga da Criança’ juntamente com a UNICEF, mas uma volta aos parques infantis mostra fraco investimento no sector.

Face a este cenário, o PSD vai revelar o seu sentido de voto à proposta de adesão à associação nacional na próxima reunião de Assembleia Municipal, onde promete colocar “questões mais pertinentes e aprofundadas sobre o real estado do Departamento do Ambiente e os benefícios de uma parceria”.