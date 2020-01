O PSD elege, esta sexta-feira, as comissões políticas de 54 freguesias, num ato eleitoral em que apenas 3 freguesias apresentam duas listas. A falta de opções no boletim de voto não esmorece as votações que vão decorrer em todas as sedes do Partido, entre as 18 e as 20 horas.

Os resultados deverão ser conhecidos pelas 20h30.

Saiba mais pormenores na edição impressa de amanhã.