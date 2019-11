PSD/M quer voltar a vencer em 2021

Filiar novos militantes, renovar quadros, manter e reforçar a proximidade aos mais jovens, incorporando-os no projecto social-democrata e intensificar a auscultação à população são os grandes desafios que o PSD/M enfrenta e espera ultrapassar, “com sucesso”, desde já e ao longo do próximo ano, de modo a garantir a vitória em 2021. Esta foi uma das ideias deixadas, nesta manhã, pelo Presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, na abertura de mais um Conselho Regional, desta vez em São Vicente, numa ocasião em que foi mais uma vez expresso e reforçado o agradecimento público aos militantes pelo trabalho que foi desenvolvido a favor do Partido e da Região.

Um trabalho que permitiu manter o PSD/M à frente dos destinos da Região por mais 4 anos e ao fim de 43, “ao contrário de uma oposição que continuará a ser oposição durante 47 anos”, salientou o líder do PSD.

Albuquerque deixou clara a necessidade de “preparar atempadamente o PSD/M para o próximo combate eleitoral de 2021, as Autárquicas”, estando convicto de que “a vitória é possível desde que o partido esteja unido, mobilizado e determinado, conforme esteve, nas três eleições que enfrentou e venceu, este ano”.

Uma mensagem deixada, também, pelo Secretário-geral José Prada, numa intervenção em que sublinhou “o exemplo dado pelos militantes”, assim como o cumprimento dos objetivos a que o PSD/M se tinha proposto, em 2019, “com humildade, garra e seriedade”.

José Prada frisou a importância de aproveitar este momento “para melhorar o que precisa de ser melhorado e para garantir que, em 2021, o PSD/M se apresente ao eleitorado com um projeto vencedor”.

Guido Gonçalves, a quem coube a primeira intervenção, fez questão de referir que o povo de São Vicente agradeceu ao Partido nas três vezes em que foi chamado às urnas este ano e que esse resultado deriva, precisamente, do compromisso que existe e que continuará a existir por parte do PSD/M com o concelho