PSD inicia este mês contactos com a população para preparar próximo programa de Governo

A Comissão Política do PSD/Madeira reuniu-se ao final da tarde de ontem. O partido irá iniciar este mês contactos com a população para preparar próximo programa de Governo.

“A Comissão Política congratula-se, por fim, com a auscultação à população que, sob o lema ‘Madeira +Autonomia’, o PSD/Madeira inicia este mês, no âmbito da preparação do próximo Programa de Governo. Uma auscultação que será transversal a toda a sociedade e envolverá, paralelamente aos trabalhadores dos diferentes sectores de actividade, os empresários e as Associações Empresariais, as Ordens profissionais, os Sindicatos, os organismos e entidades locais naturalmente mais próximas da comunidade, as Associações Culturais e/ou Educativas, as Instituições de Solidariedade Social, as Escolas, a Universidade e os estudantes”, refere.

Além disso, afirma que o PSD/Madeira enaltece o cumprimento, pelo Governo Regional, do Programa de Governo e das promessas assumidas junto da população, numa estratégia em continuidade que tem vindo a revelar-se “extremamente positiva para garantir, a vários níveis, a melhoria da qualidade de vida da nossa população, na base de uma governação diariamente mais justa e eficaz, mas, sobretudo, direccionada para as reais necessidades dos seus cidadãos”.

“Neste enquadramento, destaca-se o facto e a Região ter atingido, no primeiro trimestre de 2019, a taxa de desemprego mais baixa desde 2011 (7%),assim como será importante lembrar que, só nos últimos quatro anos, a implementação de medidas sociais, pelo atual Executivo Regional, permitiu a criação de mais 18 mil postos de trabalho”, acrescenta.

Destaca-se, igualmente, a retoma do investimento público, que se faz acompanhar pela dinâmica do investimento privado, com a economia regional a crescer há 69 meses consecutivos e a apresentar um saldo positivo da balança comercial desde 2017, num clima de confiança que resulta do contributo de toda a sociedade civil, famílias e empresas, mas, também, de uma governação particularmente focada em garantir que a Madeira e o Porto prossigam o seu projecto de desenvolvimento socioeconómico sustentado.

“É com esta estratégia assente na seriedade, na responsabilidade e no respeito pelos compromissos assumidos com a população que o PSD/Madeira se propõe a continuar o seu trabalho, numaatitude firme contra o centralismo de Lisboa e de defesa da nossa Autonomia e dos direitos dos Madeirenses e Porto-santenses, acima de todos os outros”, sustenta.

Acrescenta ainda que “em sentido inverso, a Comissão Política lamenta a falta de sentido de Estado com que o Governo da República continua a tratar todos os madeirenses e porto-santenses, numa postura inadmissível que se mantém inalterada quanto às promessas que estão por cumprir, a vários níveis e, especialmente, no respeitante às taxas de juro, ao novo hospital e aos transportes”.

Além disso, aponta que o partido congratula-se e reconhece a confiança demonstrada pelos madeirenses e porto-santenses no PSD e na Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, reeleita para mais um mandato no Parlamento Europeu, num resultado que, no seu entender, mais uma vez, “veio provar a força e a união” do partido.

“Agradece, também, a mobilização de todos os militantes social-democratas em prol desta campanha eleitoral, sem a qual não teria sido possível a vitória inequívoca do PSD/Madeira em 9 dos 11 concelhos e em 47 das 54 freguesias. Mobilização essa que se assume fundamental para continuarmos a garantir, conjuntamente, o melhor para a nossa Região e a vitória nas Eleições Regionais de 22 de setembro e nas Legislativas Nacionais, de 6 de Outubro”, refere.

A Comissão Política sublinha a importância da luta pela autonomia e entende que o que está em causa, no próximo dia 22 de Setembro é, precisamente, a capacidade de os madeirenses continuarem a decidir o seu próprio destino.

“Luta que representa o oposto daquilo que a oposição, subjugada aos comandos de Lisboa, defende para o futuro da Madeira e do Porto Santo”, acrescenta.

Conclui que o PSD/Madeira lembra, ainda, que a Grande Festa Popular do Chão da Lagoa está agendada para o dia 28 de Julho. “Um momento de reunião da família social-democrata, de união e de mobilização, que têm sido uma constante por parte dos nossos militantes, em todas as iniciativas e desafios a que o nosso partido se tem proposto”.