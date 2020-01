PSD diz que reforço do ‘Kit Bebé’ revela “prioridade social do Governo”

O Grupo Parlamentar considera que o ‘Kit Bebé’ tem sido “uma medida muito importante no apoio às famílias”.

Numa visita realizada hoje, à Farmácia Silvestre, no Estreito de Câmara de Lobos, a deputada Sónia Silva lembrou que o ‘Kit Bebé’ foi implementado pelo Governo Regional a 1 de Janeiro de 2019, tendo, ao longo desse ano, beneficiado mais de 1.800 crianças.

Trata-se de uma medida que é reforçada este ano pelo Governo, com um acréscimo de 100 euros, podendo as famílias disponibilizar de um valor de 500 euros para aquisição de produtos em farmácias, no primeiro ano de vida do bebé.

“Os beneficiários deste apoio são todas as crianças que nasçam nos hospitais ou em clínicas, públicos ou privados, que residam na Região”, salientou a deputada, referindo que os pais podem solicitar o cartão do ‘‘Kit Bebé’ na maternidade do hospital Dr. Nélio Mendonça, para a utilização em produtos para a criança.

Sónia Silva frisou ainda que esta “é uma medida que, segundo os pais e os responsáveis pelas farmácias, tem permitido que muitos pais adquiram produtos para os seus bebés que de outra não conseguiriam fazer”, acrescentando que “é, realmente, uma medida muito importante”, que é “valorizada pela população” e que tem sido “uma ajuda extraordinária” para as famílias.