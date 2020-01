PSD da Ponta do Sol em silêncio face à polémica instalação de jaulas de aquacultura

O silêncio é de ouro. Tem sido assim a posição de vários elementos da concelhia do PSD da Ponta do Sol que não responderam aos nossos contactos. O DIÁRIO tentou ouvir várias figuras social-democratas concelhias que preferiram não comentar o anúncio do secretário regional das Pescas que admitiu ontem à RTP que o projecto de aquacultura previsto para a frente da vila será para avançar. Uma declaração que caiu como uma bomba no concelho e que já tem suscitado diversas reacções de espanto e contrárias, duas delas da presidente e da vereadora eleita pelo CDS/PP, o mesmo partido de Teófilo Cunha.