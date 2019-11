PS reivindica ao Governo Regional obras na escola de Água de Pena

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista alertou hoje o Governo Regional para a necessidade de efectuar uma intervenção na escola de Água de Pena, em Machico, devido ao seu “avançado estado de degradação”.

A reivindicação foi feita, esta tarde, pelo deputado Rui Caetano, após uma reunião do Grupo Parlamentar com o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e a vereadora Mónica Vieira. Uma iniciativa que irá ser replicada junto das outras autarquias lideradas pelo PS como forma de conhecer o trabalho que está a ser feito na área da Educação e a visão estratégia para este sector, bem como as dificuldades sentidas.

Segundo Rui Caetano, a autarquia deu conta aos deputados dos “problemas estruturais bastante graves” deste estabelecimento de ensino do 1.º ciclo com pré-escolar que “precisa de uma grande intervenção, de uma grande reestruturação, para que melhore a qualidade do edifício, a qualidade dos recursos e para que os alunos possam ter melhores espaços para aprenderem”, salientou o parlamentar socialista, que prometeu questionar o secretário regional da Educação no Parlamento sobre a “falta de intervenção nesta escola” que recebe actualmente mais alunos do que no ano lectivo transacto.

Por outro lado, Rui Caetano enalteceu o “trabalho extraordinário” que é feito pela edilidade machiquense na área da Educação, do qual são exemplos os apoios, os subsídios e as bolsas de estudo atribuídos. O deputado evidenciou também os projectos diferenciadores que são promovidos, envolvendo instituições até de fora do concelho e de fora da Região, entre os quais um projecto na área do empreendedorismo que junta a Universidade Aberta e as diferentes escolas do concelho de Machico.