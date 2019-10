Provas de Triato, Paratriatlo e Aquatlo condicionam trânsito na baixa do Funchal este fim-de-semana

A Baixa da cidade do Funchal vai sofrer vários condicionamentos no trânsito, este sábado e domingo, devido à realização de provas da Taça da Europa de Triatlo e da Taça do Mundo de Paratriatlo e Aquatlo.

Segundo uma nota de imprensa enviada esta quarta-feira pela Câmara Municipal do Funchal, nos próximos dias 19 e 20 de Outubro, vários arruamentos serão encerrados ao longo do fim-de-semana, conforme edital e que pode constatar nos mapas acima publicados.

“Esta informação está igualmente disponibilizada na aplicação móvel do Município do Funchal, onde estão georreferenciadas as ruas fechadas ao trânsito para cada um dos dias”.