Protecção Civil deixa recomendações à população devido ao aviso de vento forte na Madeira

Em virtude do aviso laranja emitido para o vento forte no Arquipélago da Madeira, o Serviço Regional de Protecção Civil recomenda a população para adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água.

Recomenda ainda a população a garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objectos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas, que fechem portas e janelas e retirem os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas.

Além disso, recomenda também para evitar, sempre que possível, viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica e não circular em zonas com prédios degradados devido ao risco de derrocadas.

Recorde-se que o aviso de vento forte para a Madeira estará em vigor entre as 00h de amanhã e as 00h de terça-feira.