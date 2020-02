Programa Erasmus+ levou alunos da Escola dos Louros à Grécia

No âmbito do programa ERASMUS+ e do projecto ‘Let me think, let me be myself’, quatro alunas do 9º ano da Escola Básica dos 2º e 3º dos Louros, juntamente com os professores responsáveis pelo projecto, viajaram até a Grécia entre 24 de Janeiro e 2 de Fevereiro.

Para além de conhecerem a capital grega, visitaram o centro da cidade para ver ruínas da civilização antiga e conhecer a cidade de Atenas através dos museus de história, nomeadamente o Museu da Acrópole fundado por um decreto de 1863, sobre a Acrópole de Atenas, onde antes existiu um santuário dedicado a Pandion.

A viagem prosseguiu até Trikala onde as alunas madeirenses foram recebidas pelas famílias gregas edesafiadas a fazer uma pintura sobre o programa Erasmus+, na parede da escola de Trikalatendo tarefa que demorou alguns dias.

Houve ainda tempo para uma passagem por Pertouli e Meteora, este último um dos maiores e mais importantes complexos de mosteiros do Cristianismo Oriental, superado apenas pelo Monte Atos.