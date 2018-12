Programa das festas de Natal oferece concertos, animação e missas do parto este fim-de-semana

É mais um fim-de-semana em cheio que se vive nesta quadra natalícia, com actividades para todos os gostos e preferências, integradas na programação das Festas de Natal e Fim de Ano da Madeira, organizadas pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Depois das actuações do Grupo Folclórico e Recreativo da Quinta Grande, do Coro Juvenil da DSEAM e da Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, a Secretaria do Turismo destaca para hoje o Concerto dos Xarabanda, marcado para as 18h30 na Placa Central, assim como o espectáculo que encerra o dia, pelas 21 horas, a cargo da Banda Municipal do Funchal ‘Os Artistas’.

Amanhã, 16 de Dezembro, o destaque vai para a Missa do Parto da Sé, às 7h30, com a actuação do Grupo de Cantares Tradicionais.

Quanto à animação musical, estão previstas para este domingo, a partir das 10 horas, as actuações da Banda Municipal de Machico, da Orquestra de Bandolins e do Grupo Folclórico de Machico. À tarde, por volta das 18h30, será a vez do Concerto da Banda D’ Além, no palco da Placa Central.

No Jardim Municipal, mantêm-se em exposição as árvores decoradas pelas 250 crianças que participaram, nesta semana, na actividade ‘Vamos Enfeitar a árvore de Natal’, além da animação para os mais novos, que se inicia pelas 10h30 horas e decorre ao longo do dia, a cargo do Grupo de Teatro Bolo do Caco e da empresa Macro Anima.

A complementar toda esta animação estará o Mercadinho de Natal, este ano com oferta reforçada, e a Aldeia Etnográfica no Largo da Restauração.