Primeiro-ministro de Cabo Verde na abertura do Mercado Quinhentista 2019 em Machico

Ulisses Correia e Silva, Primeiro-Ministro de Cabo Verde marca presença em Machico na abertura do Mercado Quinhentista. Chegou acompanhado de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

Também presente no desfile de abertura deste certame está Paulo Cafôfo, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato do PS a presidente do GR.