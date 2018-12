Primeira chuva do mês caiu de madrugada na parte Leste da Madeira

Este domingo na Região é o primeiro dia do mês de Dezembro com alguma chuva, que durante a madrugada já se fez sentir na zona Leste e Costa Norte da ilha da Madeira. Confirmam-se assim as previsões do IPMA de precipitação fraca e acompanhada de pequena descida da temperatura. No caso da precipitação, durante a madrugada e início da manhã, já choveu com alguma expressão em localidades como Santa Cruz (1,0 mm), Santo da Serra (2,4 mm) - Sudeste -, Santana (2,8 mm) e Ponta de São Jorge (2,0 mm) - Nordeste. Depois de três dias completamente secos (e quentes) em toda a Região e os restantes com apenas vestígios isolados de precipitação, o tempo hoje traz as primeiras chuvas de Dezembro, mas ainda em quantidades muito pouco significativas. Já a temperatura do ar também baixou, tendo esta madrugada, no Funchal, descido aos 16,9ºC no Observatório e 17,4ºC no Lido (a mínima mais alta, desde a meia-noite, na rede meteorológica do IPMA na RAM). Agora que a manhã já vai a meio, há instantes a temperatura na baixa do Funchal já rondava os 18ºC para uma máxima esperada de 22ºC.