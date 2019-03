Primavera chega com poucas nuvens e 22ºC de máxima no Funchal

É Primavera e hoje o tempo está a condizer, com céu geralmente pouco nublado, vento moderado (20 a 30 km/h) de Nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas. No Funchal o céu estará igualmente com poucas nuvens e o vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Comparando com ontem, o dia está um pouco mais fresco, com a máxima no Funchal a ficar-se pelos 22ºC. Mas a mínima também subiu e é nesta quinta-feira de 16ºC.

No Porto Santo os valores das temperaturas máxima e mínima são de 20ºC e 15ºC, respectivamente. Mais frio estão o Caniçal e Machico, hoje a atingirem apenas os 19ºC na parte mais quente do dia. Na parte mais fria vão descer aos 15ºC também. Em Santa Cruz conte com mais um grau em cada extremo.

Os dois locais mais quentes voltam a ser Câmara de Lobos e Ponta do Sol, hoje a registar 23ºC. A mínima prevista é de 15ºC.

Aos 13ºC de mínima chegam hoje a Ponta do Pargo, a registar 20ºC de máxima. Santana chega apenas aos 17ºC e mantém o valor inferir. Porto Moniz terá temperaturas entre os 14ºC e os 19ºC e São Vicente entre os 10ºC e os 20ºC. É novamente a localidade com maior amplitude térmica.

Se vai a banhos, conte com 18ºC na água do mar. Há ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros na costa Norte e de Sueste com 1 a 1,5 metros na costa Sul.

O índice ultravioleta está já elevado, um valor 6, numa escala de 1 a 11, pelo que é recomendado o uso de protecção.