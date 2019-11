A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta 3ª feira, para a Madeira é de períodos de céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas zonas altas. Vento fraco (inferior a 15 km/h).

Para o Funchal estão previstos períodos de céu muito nublado.

Estado do Mar

Costa Norte: Ondas de noroeste 1,5 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 21/22ºC