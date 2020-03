Presidente do Porto Santo está de quarentena após viagem a Lisboa

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, está de quarentena depois de uma curta viagem de trabalho a Lisboa. O edil encontra-se em casa, desde este sábado, e segue “as orientações de quem domina o assunto”, mais especificamente a autoridade de Saúde regional.

“Nas próximas duas semanas, vou estar em regime de teletrabalho, ficando assim sem efeito a minha agenda pública, no entanto vou estar em permanente contacto com a minha equipa. Quarentena voluntária, por ter estado ausente da Região Autónoma da Madeira”, refere o presidente da autarquia, que optou pela quarentena “por uma questão de consciência, de responsabilidade e de saúde pública”.

Idaliano Vasconcelos demonstra ainda, através de uma nota que fez chegar à redacção, que este é “um momento muito sério e grave, para o nosso país e a nossa sociedade”, por isso “temos de estar todos unidos e solidários, a cumprir as recomendações do Governo à risca, desde o isolamento social, quarentena voluntária ou obrigatória”.

“Isto não é um exercício, nem uma brincadeira. Este assunto é muito sério! Meus caros, em tempos difíceis, são necessárias medidas excepcionais. A Câmara Municipal do Porto Santo e os seus vereadores vão estar atentos a todas as recomendações e fazer cumprir as indicações oficias, bem como estar em permanente contacto com todas as autoridades, através da Protecção Civil Municipal e o Gabinete de Apoio à Presidência. Vamos seguir as recomendações das Autoridades de Saúde e vamos estar atentos a todos os sinais, cumprindo e fazendo cumprir todos os critérios de higiene e saúde determinados”, concluiu.