Presidências Abertas da Câmara do Funchal visitaram Junta de Freguesia de Santa Luzia

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal que nos Une’, iniciaram hoje, na sede da Junta de Freguesia de Santa Luzia, a sua primeira visita pelas juntas de freguesia do concelho, com uma reunião entre o Executivo Municipal, liderado pelo presidente Miguel Silva Gouveia, e o presidente da Junta de Freguesia, José António Rodrigues.

Miguel Silva Gouveia começou por salientar que esta iniciativa visa ir ao encontro de todas as entidades que estão ao serviço do interesse público municipal, destacando que “há uma prevalência dos apoios sociais e culturais, e nesse sentido procuramos junto do executivo da junta de freguesia, perceber de que forma é que são cumpridos os acordos de execução, nomeadamente através dos 98 mil euros anuais que são transferidos pela Câmara Municipal do Funchal para esta freguesia, procurando analisar a aplicação e o valor acrescentado que essa verba tem trazido aos munícipes de Santa Luzia”.

Ambos os presidentes aproveitaram assim a oportunidade para debater sobre os investimentos no espaço público e as obras de beneficiação a serem realizadas na freguesia a curto e médio prazo, debruçando-se, igualmente, sobre algumas obras recentemente executadas, como reparações em becos, veredas e arruamentos, nomeadamente na Travessa do Silvestre Quintino de Freitas, Travessa Dr. Sidónio Pais e Beco do Damião.

O presidente Miguel Silva Gouveia assegurou ainda que, apesar do representante da junta de freguesia ter votado contra o Orçamento Municipal, contribuindo assim para o mesmo fosse chumbado, “a Câmara Municipal do Funchal procurará manter os investimentos que estavam previstos, mantendo os acordos de execução nos montantes que têm vindo a ser transferidos, e também financiando outros investimentos previstos na freguesia, não só a nível de apoio social, como também de investimentos em infra-estruturas”.

No calendário de visitas para esta semana, estão já confirmadas as visitas ao Colégio de Santa Teresinha, Clube Montanha do Funchal, Escola da Levada e ao Clube Escola da Levada.