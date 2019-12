O bispo do Funchal, D. Nuno Brás iniciou a missa de Natal na Sé dando as boas vindas a D. Tolentino afirmando ser com “gratidao que acolhemos e saudamos o cardeal”. É “um presente de Natal que Deus nos deu”, disse o bispo do Funchal recordando que foi nesta Sé que D. Tolentino foi ordenado diácono e sacerdote.

Já o cardeal disse ser com “grande alegria” que está presente hoje na missa do Senhor nesta igreja que é “vital” para a sociedade regional e da qual guarda as “melhores e mais fundas memórias”.