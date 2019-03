Praça do Município recebe Atelier ‘Creactivity’ de 4 a 15 de Março

O atelier itinerante ‘Creactivity’, desenhado pelo BPI e pela Fundação ‘la Caixa’ estará na Praça do Município, no Funchal, entre os dias 4 e 15 de Março, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Trata-se de uma iniciativa dirigida a crianças e jovens dos 6 aos 16 anos, com workshops para grupos de alunos e para familiares, prevendo sessões de 90 minutos, onde os participantes passarão por um processo de criação.

Através de um contexto inovador de aprendizagem, inspirado no movimento Tinkering do Exploratorium de São Francisco, o Creactivity propõe encontrar soluções originais para problemas simples, incentivando as crianças e os jovens à criatividade e à aprendizagem através dos seus próprios erros, potenciando assim a inovação através da experimentação e do pensamento crítico e criativo.

A participação é gratuita mas implica a inscrição através do número 30 880 26 99 ou do email [email protected]