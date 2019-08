Porto Santo solidário com luta contra o cancro este domingo

Amanhã, dia 18 de Agosto, o Porto Santo recebe dosi eventos solidários promovidos pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM LPCC), através da Delegação do Porto Santo.

O primeiro, um torneio de golfe solidário na modalidade de ‘shotgun’, acontece, a partir das 9h30, no campo de golfe do Porto Santo.

As inscrições podem ser efectuadas no local do evento, bem como na delegação do Porto Santo da Liga Portuguesa contra o Cancro. O valor da inscrição reverte na totalidade para a Liga Portuguesa contra o cancro.

De referir ainda que o Porto Santo Golfe, a Empresa Edimade e o Pxo Clube de Golfe são parceiros desta iniciativa.

Ao final da tarde, tem lugar a Festa Solidária ‘Sunset Party’, realizada em conjunto com o Hotel Vila Baleira, no bar da praia desta unidade hoteleira, a partir das 18 horas, com animação musical e o branco por ‘dress code’.

Os bilhetes estão à venda na Delegação do Porto Santo da Liga Portuguesa Contra o Cancro.