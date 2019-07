Porto Moniz promove o primeiro ATL Férias Activas

Começou no dia 2 de Julho e termina a 30 de Agosto o primeiro ATL Férias Activas, promovido pela Câmara Municipal de Porto Moniz.

Entre piqueniques, idas à praia, jogos tradicionais, culinária, desporto, visitas a diversas instituições do concelho e atividades ao nível da educação ambiental, várias são as propostas disponibilizadas às crianças nascidas entre 2009 e 2013, inclusive, que se inscreveram naquele programa de ocupação de tempos livres.

Segundo o presidente daquela autarquia, “urge a necessidade de adoptar medidas concretas que, de um modo positivo, colaborem para inverter ou amenizar as consequências da evolução demográfica fortemente caracterizada pelo envelhecimento e decréscimo da população do concelho do Porto Moniz”.

No âmbito da política de apoio às famílias, Emanuel Câmara sublinha que “é importante a oferta deste leque de actividades para as crianças do nosso conselho, uma vez que, nos períodos de encerramento do estabelecimento de ensino do Porto Moniz, vários pais debatem-se com a inexistência de soluções para ocupação das crianças, não podendo o Município ficar indiferente a essas dificuldades”.

Recorde-se que, ainda nesta área, a Câmara Municipal de Porto Moniz, em parceria com o Clube Desportivo e Cultural de Porto Moniz, desenvolveu em 2017 um campo de férias destinado a crianças com idades compreendidas entre os 6 e 12 anos.

O Programa Férias Activas 2019 está a cargo da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz que, não só está encarregue de planear e orientar as actividades, mas também de assegurar a selecção de monitores que ficarão responsáveis pelas crianças inscritas no referido programa.

A participação no I ATL Férias Ativas do Porto Moniz tem uma comparticipação de 10 euros por mês, por participante, sendo o remanescente custeado pelo Município do Porto Moniz, e conta, neste primeiro ano de actividade, com 36 crianças inscritas.