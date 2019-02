Polícia sem dinheiro para reparar veículos

A Polícia de Segurança Pública está sem dinheiro para reparar veículos e, por isso, 25 carros patrulha e descaracterizados aguardam, nas oficinas, por dotação orçamental do Estado para serem reparados. A redução de meios está a comprometer as diligências processuais do dia-a-dia e é essa a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, para ler nas páginas 4 e 5.

Também na primeira página, chamamos a sua atenção para a página 10, em que abordamos a crispação política motivada pelo vento forte. No total, 19 voos foram ontem cancelados e 5 divergiram para outros aeroportos, afectando milhares de passageiros. Esta situação gerou críticas de Paulo Cafôfo e uma reacção acusatória do secretário-geral do PSD ao autarca do Funchal.

Já na página 13, falamos de Justiça. Conheça o caso de uma tentativa de homicídio que leva mulher à barra do tribunal.

No que diz respeito à Educação, tal como explicamos na página 3, o Governo Regional vai às escolas explicar novas mudanças aos professores.

Por fim, no desporto, o Clube Naval abre guerra a Marítimo e Nacional. Saiba mais pormenores sobre o assunto na página 22.

