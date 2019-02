Poios como Património da Humanidade é proposta do líder do CDS

O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, defendeu hoje, em Câmara de Lobos, que será importante começarmos a pensar na candidatura dos poios a Património da Humanidade. A proposta foi deixada no final de uma iniciativa dedicada ao ambiente, com enfoque no tema “Paisagem: recuperar, proteger e valorizar”, e onde o arquitecto e membro do Observatório da Paisagem Rui Campos Matos anunciou a realização de uma importante conferência no mês de março na Madeira, com especialistas das ilhas Canárias e da Madeira que vão debater a questão dos poios.

Outra ideia que Rui Barreto deixou na conferência de hoje foi a criação de um regime específico para incentivar a agricultura nos poios, como forma de preservar o território e reconhecer os agricultores como os “jardineiros da paisagem madeirense”. “É preciso desenvolver um esforço junto da UE para apoiar a agricultura em poios e desta maneira defender e preservar a paisagem madeirense”, realçou o líder do CDS.

Na conferência de hoje participaram também o dirigente da Ordem dos Arquitectos da Madeira Jorge Ganança Pereira, e o presidente da Associação Insular de Geografia, Ilídio Sousa. A moderação esteve a cargo da engenheira geógrafa Isabel Costa.