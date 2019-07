Plano de Contingência: Alojamento Local é parte interessada, mas tem um ‘handicap’

O sector do Alojamento Local deverá ser chamado a integrar a plataforma de operacionalização de vagas de quartos para acomodar turistas que fiquem na Madeira ou no Porto Santo se o Aeroporto da Madeira estiver encerrado por um ou mais dias. O Plano de Contingência elaborado para o efeito deverá contar com pelo menos as empresas que gerem várias unidades (mais de 10 camas), hostels, pensões e relacionados, que tenham capacidade de instalação.

A ideia foi deixada por Roland Bachmeier esta manhã, mas de acordo com o gestor de unidades AL, Luciano Homem de Gouveia, ao contrário dos hotéis, uma empresa que gere um AL com 40 unidades tem, por vezes, de falar com 40 proprietários, o que gera um enorme constrangimento e um ‘handicap’ difícil de resolver. Ainda assim, lembra que como parte interessada no minorar deste problema para os seus clientes, o Alojamento Local está aberto a encontrar uma solução viável.

“Nas empresas de alojamento local, a maior parte dos donos das unidades são particulares”, lembra, referindo que enquanto num hotel a decisão de receber outras pessoas cabe a uma pessoa, nos AL tem de pedir permissão a vários, 10, 20, 30, 40 ou mais proprietários diferentes. Ainda que seja uma ideia que estou a ouvir pela primeira vez, é uma situação mais complicada de gerir do que na hotelaria cuja decisão é de só uma pessoa. No caso dos Hostels, é mais fácil. É um tema que nos afecta, até porque o alojamento local também sofre quando o aeroporto está fechado e com clientes retidos, por isso estamos interessados, somos parte interessada. É preciso estudar uma forma de agilizar uma forma de nos integrar, porque se um cliente sai de uma casa, vai ao aeroporto e depois tem de ser realojado, provavelmente terá de ser na de outro +roprietário diferente, sem esquecer que operamos através de outras plataformas (Airbnb, Booking, HomeAway, entre outros)”, o que pode criar um problema de compatibilidade, refere.

Refira-se uma das noticias de destaque da edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, frisamos que “o Governo Regional desfaz dúvidas e críticas e assume que o Plano de Contingência do Aeroporto da Madeira já está em funcionamento e foi activado nalgumas ocasiões, sendo que a primeira ocorreu em 28 de Dezembro de 2018. Foi novamente accionado no dia 21 de Abril, na sequência de tempo adverso”. Aliás a secretária regional do Turismo vai mais longe e afirma que o plano está a “corresponder às expectativas”, ainda que ressalve que se trata se trata de uma “base de trabalho sujeita a à evolução”, disse Paula Cabaço.