PIDDAR 2019 com parecer favorável do Conselho Económico e Social

O Conselho Económico e Social (CES) da Região Autónoma da Madeira aprovou hoje, por larga maioria (apenas uma abstenção), o Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Regional (PIDDAR) para 2019. Na prática, os conselheiros dão o parecer favorável ao plano do Governo para investir no próximo ano.

Segundo o presidente do CES Madeira, Ivo Correia, o principal ponto do plenário realizado hoje mereceu parecer favorável após uma apresentação da parte da Vice-Presidência sobre as linhas orientadoras do PIDDAR 2019, com apenas uma abstenção.

Destaque para “o reforço de verbas, em particular no turismo”, mas também “as prioridades na área da saúde”.