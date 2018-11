Pesca de peixe-espada preto e de goraz pode aumentar em Portugal nos próximos dois anos

Portugal viu aumentar as possibilidades de pesca de espécies de profundidade como o peixe-espada preto, em águas continentais, e o goraz, na área dos Açores, para 2019 e 2020, numa reunião dos ministros das Pescas da União Europeia.

Segundo um comunicado, Portugal conseguiu obter um aumento da quota do goraz disponível na área dos Açores em 12% (mais 69 toneladas, para um total de 576), enquanto na zona 9, que abrange o continente, a redução será de 9%, menos três toneladas, para um total de 149 toneladas, para 2019 e 2020.

Relativamente ao peixe-espada preto, a quota foi fixada em 2.801 toneladas, acima das descargas recentes realizadas (2.117 toneladas em 2017), pelo que a redução de 6% da quota não prejudica o atual nível das capturas nacionais.

Nas águas do arquipélago da Madeira, as capturas de peixe-espada preto passam a ser fixadas a nível nacional, desde que se garanta a sustentabilidade dos ‘stocks’ e a aplicação do princípio da precaução.

A pesca de imperadores, por seu lado, será reduzida e foi fixada nas 164 toneladas nos próximos dois anos.

As espécies de profundidade são tidas como muito sensíveis já que têm um crescimento muito lento e uma longevidade superior às restantes espécies, razão que tem determinado as propostas de redução da Comissão, por razões de precaução.