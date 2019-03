“Pelo menos uma sopa” para os utentes dos centros de convívio

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deu hoje instruções à secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, para que analise a viabilidade técnica e financeira do fornecimento de jantares aos utentes dos centros de convívio, sobretudo àqueles que vivam sozinhos e ou que não tenham condições financeiras e físicas para assegurarem uma refeição decente.

O governante, que falava em Santana, no convívio anual que reúne os utentes dos seis centros de convívio coordenados pela ADRAMA, respondia assim a um pedido formulado, minutos antes, pelo presidente da ADRAMA, a associação que congrega as Casas do Povo dos concelhos da Ribeira Brava, da Ponta do Sol, da Calheta, do Porto Moniz, de São Vicente e de Santana. Henrique Silva lembrou que há muitos idosos que quando saem dos centros de convívio, já depois das 18 horas, não têm vontade de cozinhar ou não têm condições para o fazer. Por isso, pediu, seria bom se o Governo Regional assegurasse-lhes “pelo menos uma sopa”.

Miguel Albuquerque ouviu e deu a anuência à medida, num discurso pautado ainda por agradecimentos a Henrique Silva, ao edil de Santana, Teófilo Cunha, e, sobretudo aos colaboradores que, todos os dias, cuidam dos utentes dos centros de convívio, “que têm feito um formidável trabalho”.

No convívio, organizado pela ADRAMA, estiveram também os presidentes das Câmaras de Santana, São Vicente, Ribeira Brava e Ponta do Sol e ainda representantes das Câmaras da Calheta e do Porto Moniz.

Teófilo Cunha, enquanto anfitrião, elogiou a iniciativa, de carácter anual, aproveitando também parta agradecer aos colaboradores que cuidam dos idosos e para assumir a ajuda da Câmara de Santana a todas as iniciativas de carácter social.