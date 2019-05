Pedro Ramos preside à 9.ª Edição do Embarque na Anestesiologia

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside amanhã, 24 de Maio, às 8 horas, à sessão de abertura da 9.ª edição do Embarque na Anestesiologia, no Centro de Formação do Serviço de Saúde da RAM.

A organização do evento destinado aos alunos de medicina e Internos de Formação Geral, está a cargo dos médicos internos da especialidade de Anestesiologia, nas várias áreas de actuação, por forma a dar a conhecer, na prática, o trabalho dos anestesiologistas e a dinâmica da especialidade.

Através desta iniciativa, o Serviço de Anestesiologia, dirigido pelo médico Eugénio Mendonça, ambiciona dar a conhecer as áreas de domínio e formação específica da Anestesiologia no sentido de atrair a atenção dos jovens alunos de Medicina e Internos de Formação Geral para esta especialidade como uma opção para o seu futuro profissional.

O programa contempla a abordagem de vários temas, como a Introdução à Anestesiologia (áreas de domínio e formação específica da anestesiologia, história da anestesiologia e Anestesiologia na RAM); Medicina Perioperatória (avaliação e preparação pré-operatória, monitorização no intraoperatório, técnicas e cuidados intraoperatórios, cuidados pós-anestésicos imediatos, anestesiologia fora do bloco operatório); Sessão práctica (Via aérea, Acessos vasculares e bloqueios periféricos); Tratamento da Dor pelo Anestesista (dor aguda, analgesia de parto, Tratamento da dor crónica) e O Doente Crítico ao Cuidado do Anestesiologista (emergência pré-hospitalar).

Recorde-se que o Serviço de Anestesia proporciona estágios opcionais aos alunos e Internos de Formação Geral como forma de dar a conhecer a dinâmica da especialidade. Estes estágios permitem a familiarização e o treino de algumas técnicas básicas e avançadas transversais ao exercício da medicina nas várias especialidades, como noções de farmacologia, monitorização, cateterização venosa e arterial, abordagem da via aérea, tratamento da dor e reanimação.