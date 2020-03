O secretário regional da Saúde mostra-se satisfeito pelo facto da Região ter aplicado, desde cedo, medidas para evitar a dessiminação de coronavírus, mas relembra que a população tem de estar atenta e tomar as devidas precauções. Pedro Ramos visitou, esta manhã, o espaço de internamento definido para tratamento de suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus, que necessitam de cuidados de saúde especializados no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Na ocasião, o governante lembro que desde o dia 3 de Fevereiro que a Madeira conta com um plano de contingência no activo. “Desde o dia 3 de Fevereiro que a Protecção Civil tem estado envolvida, que criámos a nossa linha de emergência sem complicações - ao contrário de outras - e, para além disso, é uma linha que funcionou”, referiu Pedro Ramos, explicando que o primeiro caso suspeito de coronavírus seguiu à risca as recomendações do plano de contingência.

“Aproveito a oportunidade para apelar à população da Região Autónoma da Madeira para seguir as recomendações que estão a ser divulgadas pelo IASaúde, através do seu microsite Covid-19”, afirmou.

Pedro Ramos afirma que as pessoas devem estar atentas às regiões de transmissão comunitária activa como o Irão, Japão, China, Singapura e Coreia, mas também o norte de Itália. O governante lembra que o charter proveniente de Itália, que tinha como destino o Porto Santo, foi cancelado até Maio, o que demonstra que há uma preocupação por parte de Itália. “Essa era uma situação que já estava a ser equacionada”, referiu.

Tal como o DIÁRIO referiu na sua edição impressa de hoje, caso seja esgotada a capacidade do hospital, há a possibilidade de se usarem estruturas militares, como o RG3, “que noutros situações de excepção têm sido utilizadas com bons resultados”. Também as casas de Saúde poderão ser utilizadas.

“A Madeira está a acompanhar a evolução do Covid-19”, admitiu Pedro Ramos, acrescentando que estão a ser tomadas as medidas necessárias consoantes as recomendações dadas pelos organismos mundiais.

“Quem estiver de quarentena deve ficar em casa”, diz Pedro Ramos, confirmando que este deverá ser um período de 14 dias. Na hotelaria e alojamento local os hóspedes estão a preencher um inquérito epidemológico para despistar os casos suspeitos, se bem que os despistes devem ser feitos nos países de saída e não à chegada.