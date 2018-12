Pedro Ramos entregou material aos bombeiros do Porto Santo no valor de 65 mil euros

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, entregou, esta quarta-feira material à corporação dos bombeiros do Porto Santo no valor global de 65 mil euros. Trata-se de um Veículo com Equipamento Técnico de Apoio (VETA), material de Salvamento e Desencarceramento com autonomia energética, e alguns equipamentos de proteção individual. Estes equipamentos representam uma melhoria significativa ao nível das condições de trabalho para os 39 bombeiros que integram esta corporação.

Na cerimónia de entrega do material, o governante, afirmou que brevemente será assinado um contrato programa com a Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, onde serão tidas em conta outras necessidades identificadas por esta corporação.

A anteceder a esta cerimónia, o secretário regional da Saúde esteve reunido com a direcção do Centro de Saúde do Porto Santo, onde se inteirou do ponto de situação das obras que estão a decorrer naquela unidade de saúde. Um investimento na ordem dos 188 mil euros (sem IVA) que irá representar uma melhoria dos espaços existentes, uma vez que estão a decorrer trabalhos de reabilitação no exterior, fachadas, pinturas entre outros. A par desta intervenção está contemplada o aumento de cinco para oito boxes na área de hemodiálise. Tudo isto está a evoluir positivamente e deverá estar concluído no início do próximo ano.

Para além da visita às obras, o governante, após reunião de trabalho, constatou que a área dos transportes no Porto Santo está resolvida, fruto de uma melhor gestão e melhor planeamento. Pedro Ramos aproveitou para destacar o papel dos profissionais de saúde do centro de saúde da ilha dourada e anunciou reforço nesta área.