Pedro Fino visita obras no talude sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visita na próxima segunda-feira, 18 de Novembro, às 15h30, a obra de reparação e reforço das estruturas de contenção do talude sobranceiro ao Porto de Recreio da Calheta.

Os trabalhos encontram-se praticamente em fase final, com a colocação de redes e painéis metálicos e de cabos e grelhas de aço, bem como a execução de pregagens para estabilização de blocos durante os trabalhos de furação. Posteriormente serão ainda repostas as condições normais, nomeadamente ao nível da estrada e do Porto de Recreio da Calheta.

Esta intervenção terá o valor total de 5.063.000,00€ (valor já com IVA). Os trabalhos começaram em Janeiro deste ano e deverão decorrer até ao final do ano. Contudo, devido à complexidade dos mesmos, poderão estender-se até Janeiro de 2020.