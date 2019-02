Pedro Calado preside a Seminário sobre Fundos da União Europeia

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside amanhã, dia 8 de Fevereiro, pelas 9h30, à sessão de abertura do seminário ‘Como comunicar projectos apoiados por fundos da União Europeia’, que decorre no Centro de Congressos Sunrise Auditorium do Hotel Vidamar Resort Hotel Madeira, numa produção da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em colaboração com a Rede de Comunicação Portugal 2020.

Trata-se de um evento dirigido, fundamentalmente, a beneficiários e potenciais beneficiários do Portugal 2020, em especial, gestores e responsáveis de comunicação dos projectos apoiados por fundos da União Europeia.

Os objectivos desta acção, segundo a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, são os de sensibilizar os participantes para a aplicação das normas comunitárias e nacionais em matéria de informação e comunicação de projectos apoiados por fundos da União Europeia, mas também partilhar estratégias que contribuem para a notoriedade dos projectos.

O seminário pretende ainda incentivar o ‘empowerment’ (fortalecimento) dos beneficiários em matéria de comunicação, bem como promover uma cultura de comunicação em parceria (gestão dos fundos/projectos apoiados) que contribua para o sucesso do Portugal 2020.

À tarde, pelas 17 horas, e já no âmbito do projecto ‘Empresas com Proximidade’, visita a empresa ‘Beat – Stars’ instalada na Startup Madeira no Campus da Penteada.

Estas visitas têm como objectivo conhecer “in loco” os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.