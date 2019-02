PDR desafia Pedro Ramos “a explicar toda a verdade”

Em comunicado do Partido Democrático Republicano (PDR) abordou a reportagem que a TVI emitiu no dia de ontem, onde é denunciada a má gestão da unidade de saúde nuclear do SESARAM. O PDR “lamenta” este acontecimento e “pretende que alguém se responsabilize por estes actos, porque alguém está a ganhar com isto”.

“O nosso Governo Regional demonstra, ainda, que tendo a Unidade equipada com material necessário, com profissionais qualificados, prefere pagar ao privado vários milhões por um serviço que pode ser praticado no SESARAM com custos muito inferiores. Esses milhões saem dos impostos dos contribuintes. E, contribuintes esses que, pelo exposto, ficam sem o tratamento adequado, quando o mesmo seria possível se houvesse outra gestão dos serviços e dinheiros públicos. A conferência de imprensa do secretário regional da saúde, apenas aponta o dedo àqueles que denunciaram estes erros graves, na qual o serviço de saúde prefere pagar milhões, preferindo ameaçar em processá-los. O PDR desafia o secretário regional da Saúde a explicar e dizer toda a verdade porque os madeirenses merecem saber”, acusa Filipe Rebelo.