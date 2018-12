‘PDM’ das florestas avança em Janeiro na Madeira

Os planos de gestão florestal assumem-se como instrumentos de ordenamento, vão definir o que pode ou não ser feito nos espaços sob a tutela da administração pública. Em Janeiro vão ser apresentados publicamente pelo Governo Regional. É este o assunto que faz manchete na edição impressa desta quarta-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira, cujo desenvolvimento pode ser lido na página 3, numa notícia da autoria da jornalista Ana Luísa Correia.

Já a grande foto da capa ilustra o caso que marcou o dia de terça-feira e que perturbou o debate do Orçamento da Região de 2019: “Álcool a mais trama deputado do PSD” - Luís Calaça foi detido após uma aparatosa operação policial, no dia 2 de Dezembro. Em pleno debate do Orçamento da Região, o parlamentar viu-se forçado a garantir o pedido de levantamento da imunidade, conforme conta o jornalista Ricardo Duarte Freitas.

No topo da capa surgem três destaques: ‘Lobo Marinho’ com ‘réveillon’ animado; Dois grandes armadores prestes a abandonar o ‘MAR’; e Orçamento da Região para 2019 passa com os votos do PSD e abstenção do CDS.

Já sabe, tudo isto e muito mais poderá ler esta quarta-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper aqui que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quarta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.