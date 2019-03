Paulo Prada presidirá à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira

A assembleia geral de accionista da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, a entidade que gere a Zona Franca e o Centro Internacional de Negócios, está marcada para hoje e tem como principal ponto a eleição do novo presidente. Paulo Prada, administrador do Grupo Pestana, será o sucessor de Francisco Costa que deixa a SDM ao fim de mais de três décadas à frente do conselho de administração. A SDM é detida pelo Grupo Pestana, com 51,14% e Governo Regional da Madeira, com 48,86%.

Paulo Prada é um dos quadros principais da administração do grupo de Dionísio Pestana e é casado com a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.